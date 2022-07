Toosla : la dynamique de développement devrait s'accélérer au 2e semestre

(Boursier.com) — Le 1er semestre 2022 confirme le développement dynamique de Toosla. L'activité a néanmoins été ponctuellement ralentie par des retards de livraison de certains véhicules sur la dernière partie du semestre (mai-juin), dues aux difficultés de productions rencontrées par les constructeurs automobiles en raison des pénuries de composants électroniques. L'acteur digital de la location de voiture de courte durée, réalise ainsi au 1er semestre 2022 un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros, en croissance de 79% par rapport au 1er semestre 2021.

La dynamique de développement de Toosla devrait s'accélérer au second semestre 2022. Les livraisons de véhicules reprennent à un rythme normalisé depuis fin juin et les retards sont progressivement rattrapés. A la mi-juillet, la société a atteint son objectif de flotte de 600 voitures (vs 240 en moyenne en 2021), dont 30% de véhicules à faibles émissions. La période estivale a ainsi commencé sur de bonnes bases. Dans ce contexte, la société poursuit l'élargissement de son maillage territorial.

"Toosla signe un nouveau semestre de croissance continue depuis sa création. Nous sommes d'autant plus satisfaits que la hausse de 79% intervient après une croissance de 90% au 1er semestre 2021. En raison du contexte géopolitique et de la pénurie de semi-conducteurs, ce semestre a toutefois été marqué par des retards de livraison de véhicules. Heureusement, les équipes ont su réagir vite et faire preuve d'agilité pour trouver des solutions et continuer de servir au mieux nos clients. Ce pragmatisme et cette flexibilité -au coeur de l'ADN Toosla- nous ont permis de croître fortement", commente Eric Poncin, Président-directeur général de Toosla, qui conclut : "Nous sommes sereins pour la suite de l'exercice. Les retards de livraison se résorbent, ce qui nous permettra de répondre à la forte demande de nos clients. Nous venons d'ailleurs d'atteindre le cap symbolique des 600 voitures, contre 240 en moyenne en 2021 ; un bon présage pour poursuivre au mieux la période estivale qui a très bien démarré et amplifier cette très belle trajectoire".