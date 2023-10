Toosla : grosse perte sur le semestre

(Boursier.com) — Toosla a généré un chiffre d'affaires de 4,8 ME au 1er semestre 2023, en croissance de +59% par rapport au 1er semestre 2023.

Cette progression des revenus s'est faite au prix d'une augmentation plus importante de la flotte qui a généré d'importants surcoûts au cours du semestre. La société a également supporté une inflation des charges externes qui ont également coûté 4 points de rentabilité. Enfin, l'augmentation des effectifs et des salaires ont pesé pour 3 points sur la rentabilité de l'activité.

Au final, la marge d'Ebitda ressort à l'équilibre au 1er semestre 2023 contre une marge de 10% un an plus tôt.

Le résultat net est de -3,6 ME vs. 1,1 ME.

Au 30 juin 2023, les capitaux propres s'élèvent à 1,7 ME, pour une trésorerie disponible de 5,1 ME et une dette financière de 16,6 ME, intégrant 12,5 ME d'emprunts obligataires directement affectés au financement de la flotte dont la maturité est fixée à 2027.

La nouvelle feuille de route présentée ce jour prévoit que la société doit être en mesure de financer son activité des 12 prochains mois sans appel au marché.

Dans le cadre de sa nouvelle feuille de route stratégique, Toosla se fixe comme objectifs de réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre de 10 ME en 2023 et 12 ME en 2024, contre moins de 8 ME en 2022, et d'amener progressivement sa marge d'Ebitda ajustée à plus de 7% dès le 2nd semestre 2023 et plus de 12% en 2024.