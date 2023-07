Toosla : Evolution de la gouvernance pour engager durablement sur la voie de la croissance rentable

(Boursier.com) — Toosla , acteur digital de la location de voiture de courte durée, annonce une évolution de sa gouvernance.

Eric Poncin, Fondateur et PDG de Toosla, a annoncé au Conseil d'administration sa volonté de prendre progressivement du recul pour s'engager dans d'autres projets personnels tout en assurant une transition coordonnée à la tête de l'entreprise.

Ainsi, le Conseil d'administration, réuni ce vendredi 28 juillet 2023, a décidé de la dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général et la nomination de Panayotis Staïcos en qualité de Directeur Général avec effet immédiat. Eric Poncin demeure Président jusqu'au Conseil d'administration du 10 octobre 2023 qui arrêtera les comptes semestriels. À cette échéance, il restera administrateur de Toosla et assura une mission d'accompagnement de la direction générale. Jean-François Boucher, co-fondateur et administrateur depuis 2016, deviendra alors le nouveau Président de Toosla.

Eric Poncin a déclaré : "J'ai créé, structuré, développé et introduit Toosla en Bourse en seulement 7 ans. Il m'a semblé que le temps était venu de lâcher progressivement le volant pour engager un nouveau cycle de développement. Pour mener à bien ce projet, il m'a semblé opportun de choisir Panayotis Staïcos, qui connait parfaitement l'entreprise, pour me succéder et de dissocier les instances de gouvernance. Cette organisation assure ainsi une continuité managériale tout en permettant à la Direction Générale de se concentrer plus encore sur les priorités stratégiques."