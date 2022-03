Toosla : en perte de 936 kE en 2021

(Boursier.com) — Sur l'année 2021, Toosla réalise un chiffre d'affaires consolidé de 4,1 millions d'euros en croissance de +44% par rapport à l'exercice précédent. Cette progression rapide de l'activité a été essentiellement portée par l'augmentation de la flotte de véhicules (+29% en moyenne en 2021 par rapport à 2020), ainsi que par l'algorithme puissant de l'application, permettant d'optimiser le taux d'occupation des véhicules. L'évolution très favorable de l'activité sur l'exercice 2021 valide, une nouvelle fois, l'offre entièrement digitale, sans agence et "sans contact" de Toosla, ainsi que le dynamisme de son marché.

Le résultat d'exploitation du Groupe s'améliore de près de 50% et s'établit à -181 kE (-349 kE en 2020).

Le résultat exceptionnel se contracte à -202 kE, en raison de pertes exceptionnelles en fin d'exercice sur quelques véhicules. Après prise en compte de la charge d'impôt, le résultat net du Groupe ressort à -936 kE.

Le bilan de Toosla s'est considérablement renforcé au cours de l'exercice, sous l'effet du succès de l'introduction en Bourse sur Euronext Growth réalisée en décembre 2021. Ainsi, les capitaux propres s'élèvent à 4,14 ME (0,51 ME un an auparavant) et la trésorerie disponible à 2,96 ME (1,03 ME au 31 décembre 2020). A fin 2021, la dette financière et bancaire s'élève à de 9,03 ME, dont 6,2 ME d'emprunts obligataires dont la maturité est fixée à 2025.

Perspectives

Grâce à son bilan renforcé, Toosla peut dorénavant accéder à une plus large palette de financements et bénéficier de conditions et de volumes plus attractifs pour financer son développement.

Afin de poursuivre sa dynamique de croissance, Toosla vise à doubler sa flotte de véhicule en 2022.

Forte de ses bonnes relations avec ses partenaires, la société a déjà sécurisé ses approvisionnements pour l'année, malgré les perturbations qui affectent le secteur automobile. Après l'ouverture de deux nouvelles stations à Paris au 1er trimestre 2022, Toosla poursuit également le développement de son maillage territorial en France et en Europe.

Par ailleurs, Toosla renforce ses efforts pour accroître sa rentabilité et sa profitabilité en optimisant la disponibilité de sa flotte tout en réduisant son coût total de détention. Ceci permet à Toosla de viser un doublement de son activité en 2022 associé à une nouvelle amélioration de son taux de marge d'Ebitda.

L'année 2022 marquera la première étape du plan stratégique de développement annoncé lors de l'introduction en Bourse. Dans le cadre de ce plan, la société vise en 2025, un chiffre d'affaires de plus de 80 ME accompagné d'une marge d'Ebitda ajusté de 35% et d'une marge de résultat d'exploitation supérieure à 15%.