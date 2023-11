Toosla : en bonne voie pour atteindre 12 ME de chiffre d'affaires en 2023

(Boursier.com) — Toosla fait part d'une très bonne dynamique commerciale depuis l'été 2023, lui permettant de dépasser son objectif de chiffre d'affaires pour 2023 et de s'inscrire dans une tendance favorable pour 2024.

A l'occasion de la présentation de sa feuille de route stratégique 'En route pour 2024', qui doit mettre Toosla sur la voie de la croissance rentable, la société avait annoncé un objectif de chiffre d'affaires de l'ordre de 10 millions d'euros en 2023, contre moins de 8 ME en 2022. Sur la base du volume d'affaires réalisé à date et des réservations enregistrées jusqu'à la fin de l'année, Toosla est d'ores et déjà en mesure de réaliser plus de 10 ME de chiffre d'affaires en 2023.

En outre, l'activité des 4 derniers mois s'est systématiquement située à plus de 1 ME, ce qui, maintenu à ce rythme, pourrait conduire Toosla à réaliser un chiffre d'affaires annuel de 12 ME en 2024, conforme à l'objectif annoncé. Toosla est ainsi bien engagé pour atteindre les deux premiers jalons commerciaux de son plan stratégique.

Cette performance commerciale est le fruit d'une optimisation progressive de la flotte de véhicules. Ainsi, depuis le changement de Direction générale opéré fin juillet, la croissance mensuelle des revenus a systématiquement été supérieure à la croissance de la flotte par rapport à la même période de 2022. Mieux, Toosla a finalisé son processus d'optimisation de la flotte, en ligne avec ses besoins pour 2024, et disposera, dès la fin du mois, d'un parc de 600 véhicules dont le financement est sécurisé. Cette gestion devrait avoir un impact favorable sur la rentabilité de la société.