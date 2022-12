Toosla : de retour sur les 2 euros

(Boursier.com) — Toosla qui vient d'enrichir son Comité de direction au travers de la nomination de David Dubreil, en tant que Directeur de l'exploitation, et celle de Nicolas Petit de Mirbeck, en tant que Directeur des opérations, revient sur les 2 euros en bourse de Paris, en repli de 1,5%. Invest Securities a pourtant rehaussé sa cible sur le dossier de 5,24 à 6,06 euros avec un avis à l'achat. Il s'agit pour le spécialiste de la location de voiture de courte durée d'accompagner sa croissance : "L'accroissement de la flotte de Toosla fait émerger de nouveaux enjeux... Le succès du plan de développement dépend donc de la capacité du groupe à gérer le parc de véhicules de la façon la plus efficace et agile possible en maximisant son taux de disponibilité et en assurant un service client irréprochable", a commenté Nathalie Aubin, Directrice générale déléguée de Toosla en charge de la flotte et des opérations.