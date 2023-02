Toosla : bonne visibilité pour l'exercice 2023

(Boursier.com) — En 2022, Toosla poursuit son fort développement avec un chiffre d'affaires de 7,7 millions d'euros, en hausse de +89%, qui intervient après une année 2021 en croissance de +44% à 4,1 ME.

Conformément à la stratégie présentée lors de son introduction en Bourse, la société a renforcé en 2022 son maillage du territoire parisien avec l'ouverture de 4 nouvelles stations, en prenant position dans des points névralgiques comme la Gare de Lyon. Forte de ses bonnes relations avec ses partenaires constructeurs, Toosla n'a ainsi été que très ponctuellement affectée par les fortes tensions -notamment au 1er semestre- sur les livraisons de véhicules. Au contraire, la société a sur l'année renforcé sa flotte de véhicules (462 en moyenne en 2022 contre 240 en 2021), qui a atteint un point haut à l'été à 600 voitures. L'activité a d'ailleurs presque doublé au second semestre (+95%).

La progression des volumes a permis d'élargir la gamme de véhicules afin de répondre à toujours plus de besoin en mobilité et de conquérir toujours plus de clients. Enfin, l'algorithme puissant au coeur de la plateforme servicielle de Toosla a permis de maximiser les effets de ces développements.

Poursuite de la dynamique de croissance en 2023

Toosla dispose d'une bonne visibilité sur l'exercice 2023. Pour répondre à la forte demande client, la société a sécurisé dès le mois de février le doublement de sa flotte sur l'année 2023 avec un pic prévu en haute saison à 1.200 voitures.

En matière de développement, la société concentrera ses efforts sur Paris et Madrid, où le marché de la location de courte durée est profond et où elle dispose de positions solides.

Toosla est ainsi confiante sur sa capacité à poursuivre sa dynamique de forte croissance, conformément au projet présenté lors de son introduction en Bourse.