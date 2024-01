Toosla atteint un nouvel objectif de son plan stratégique grâce à l'optimisation de sa flotte

(Boursier.com) — Toosla , acteur digital de la location de voiture de courte durée, poursuit l'exécution de sa Feuille de route 2024 et annonce l'atteinte d'un nouvel objectif majeur avec l'optimisation de sa flotte de véhicules. La société confirme ainsi sa capacité à poursuivre sa dynamique de croissance avec moins de charges d'exploitation pour améliorer rapidement son profil financier.

600 véhicules disponibles en rythme de croisière

Dans le cadre de sa Feuille de route 2024, Toosla a pour ambition d'associer la croissance régulière de son chiffre d'affaires (12 ME en 2024 contre moins de 8 ME en 2022), à l'amélioration de sa rentabilité (Ebitda ajusté de plus de 12% en 2024 contre 7% en 2022) et la préservation des ressources financières de l'entreprise (autofinancement).

Afin d'atteindre ces objectifs, Toosla a engagé, au cours des dernières semaines, 3 leviers de développement complémentaires offrant à terme de puissantes synergies :

1. Un nouveau parcours de réservation et une expérience client optimisée pour faciliter les réservations, notamment à travers la refonte de son site Toosla.com ;

2. Une plus grande accessibilité des véhicules avec l'extension du service de livraison et de reprise aux aéroports d'Orly et Roissy - Charles-de-Gaulle ;

3. L'ajustement de la flotte pour la concentrer sur les marques et les modèles les plus désirés par les clients.

À date, Toosla a donc stabilisé sa flotte aux environs de 600 véhicules. Ce chiffre évoluera à la marge tout au long de l'année pour s'adapter à la saisonnalité naturelle de l'activité.

Une complémentarité entre les marques partenaires

Grâce à sa relation de confiance construite au fil du temps avec les principaux constructeurs automobiles mondiaux, Toosla a sécurisé son plan de flotte 2024 et a l'opportunité de sélectionner les marques et les modèles qui répondent le mieux aux attentes des clients. L'objectif est de disposer d'une gamme complémentaire choisie en fonction du taux d'utilisation (critère quantitatif) et des retours d'expérience clients (critère qualitatif). Les véhicules proposés permettent d'offrir une expérience clients optimale lors de la conduite, grâce à des modèles fortement équipés (boite automatique, GPS, etc.), alliant plaisir, confort et sécurité.

À l'issue de ce processus, Toosla a décidé de concentrer sa gamme sur 6 marques puissantes que sont Audi, BMW, Mercedes, Mini, Peugeot et Tesla. Les modèles retenus de ces constructeurs permettent d'optimiser le revenu moyen par véhicule tout au long de l'année, alors que l'achat avec engagement de reprise permet de sécuriser et dérisquer leur coût de détention.

Un processus continu de décarbonation de la flotte

En parallèle, Toosla reste fidèle à sa promesse d'accélérer la transition énergétique en proposant une sélection de véhicules propres (hybrides, hybrides rechargeables et électriques). L'objectif est d'accompagner progressivement la transition des consommateurs vers ces motorisations sans les brusquer, ni créer de nouveaux irritants.

À ce jour, la flotte Toosla comporte 30% de véhicules propres.

Cette proportion devrait monter à environ 40% dans le courant de l'année. Toosla reste ainsi en avance sur la moyenne constatée des acteurs du secteur tout en évoluant progressivement et sans à-coups.

En outre, Toosla ayant choisi un modèle de stations en libre service situées en parking sous-terrain sur des places dédiées, cela lui permet de bénéficier des équipements en bornes de recharge mis en place par ses partenaires (exploitants de parking), dans le cadre de la loi LOM, évitant ainsi un coût d'équipement important que peuvent subir les loueurs traditionnels dansleurs agences physiques.