Toosla accroît les moyens alloués au contrat de liquidité

(Boursier.com) — Toosla a augmenté les moyens affectés au contrat de liquidité confié à Invest Securities par l'apport de 25 kE en espèces. Cette augmentation de disponibilité a pour but de rééquilibrer les moyens cash et titres du compte de liquidité. Elle vise également à assurer une meilleure liquidité au titre, et le cas échéant des décalages de cours non justifiés par la tendance de marché.

A la date du 12 février, après clôture du marché et après augmentation du montant en numéraire au contrat de liquidité, les moyens disponibles sont de 123.945 titres et 27.669,57 euros en espèces.