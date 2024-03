Tonner Drones devient actionnaire majoritaire d'Aero41

(Boursier.com) — Tonner Drones détient désormais 91% du capital d'Aero41, qui est un développeur et vendeur suisse de drones de protection agricole pouvant pulvériser efficacement les cultures même lorsqu'elles sont situées sur des terrains complexes et difficiles d'accès. Au fil des ans, Aero41 s'est constitué une solide clientèle, mais a récemment rencontré des difficultés financières.

En conséquence, le 19 février, une AGE a été organisée. Lors de celle-ci, Tonner Drones a proposé au Conseil d'administration d'Aero41 de procéder à une augmentation de capital par compensation de sa créance de 400.000 CHF (424.461,60 euros) pour devenir l'actionnaire de contrôle d'Aero41 avec 91% des actions.

L'Assemblée générale extraordinaire a également décidé de faire évoluer le Conseil d'administration comme suit : Jean-François Ott (Président) ; Bradley Taylor (Administrateur) ; Frédéric Hemmeler (Administrateur).

Cette étape intervient dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie de Tonner Drones visant à devenir un consolidateur de l'industrie des drones et des technologies liées aux drones. Tonner Drones "se réjouit de cette opportunité de travailler en étroite collaboration avec les clients actuels d'Aero41, poursuivre le développement des produits et de la technologie d'Aero41, mais aussi étendre les opérations d'Aero41 grâce aux relations internationales et ressources de Tonner Drones".