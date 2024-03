Tonner Drones accueille de nouveaux investisseurs

(Boursier.com) — Tonner Drones a récemment annoncé avoir mis fin à ses relations avec Yorkville. Cette décision a été rendue possible par le rachat du contrat OCA à Yorkville. Ce 7 mars, Yorkville a confirmé avoir reçu l'intégralité des paiements restants, mettant fin au contrat SPA. Il n'existe donc plus aucune relation entre Yorkville et Tonner Drones.

Les nouveaux propriétaires du contrat OCA ont informé Tonner Drones qu'ils soutenaient la stratégie de la direction visant à mettre fin aux contrats comportant un système de tarification variable.

Tonner Drones se dit "ravie d'avoir atteint l'objectif qu'elle s'était fixé depuis longtemps, à savoir mettre fin au contrat de l'OCA".

Bien qu'elle ait déjà significativement limité l'influence de la Fiducie A (possibilités de conversion restreintes et cette institution ne peut vendre qu'un maximum de 13,5% du volume journalier), l'objectif et le souhait de Tonner Drones et de sa direction restent de mettre également fin à ce contrat avant de se concentrer sur la finalisation de la restructuration et du refinancement de manière à se consacrer pleinement à la reconstruction de l'entreprise.

"Je suis heureux que nous ayons maintenant le soutien des nouveaux investisseurs de Tonner Drones. Nous en avons besoin pour réorganiser notre structure de capital. Nous avons toujours pensé que les produits d'equity line étaient des produits inadaptés. Nous allons donc suspendre le contrat OCA et nous sommes reconnaissants envers nos nouveaux investisseurs qui soutiennent l'entreprise dans la recherche de moyens de financement plus traditionnels", a déclaré D.M. Van Den Ouden, membre du Conseil d'administration.