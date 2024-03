Tonner Drones a mis fin à toutes ses relations avec Yorkville Advisors

(Boursier.com) — Tonner Drones annonce que la société a mis fin à toutes ses relations avec Yorkville Advisors. Yorkville ne possède plus d'obligations convertibles en actions ("OCA") ni d'autres produits à prix variables dilutifs.

Depuis son arrivée le 5 juin 2023, la direction a exprimé son désir de mettre fin à la dépendance historique de l'entreprise à l'égard des instruments financiers à prix variable tels que ceux qui étaient en place pendant de nombreuses années entre Yorkville et l'entreprise, alors connue sous le nom de Delta Drone, avant l'arrivée de la nouvelle direction.

Toutes les obligations envers Yorkville sont maintenant satisfaites par (i) la société qui a effectué le dernier paiement dû à Yorkville selon les termes de l'accord d'achat d'actions annoncé dans le communiqué de presse du 27 juin 2023 ; et (ii) un investisseur qui a acheté à Yorkville les 23.000 OCA émises le 5 juin 2023 et modifiées comme annoncé dans le communiqué de presse de la société du 15 novembre 2023 . La concrétisation de toutes ces obligations avec Yorkville est une étape importante pour Tonner Drones qui souhaite mettre fin à ces instruments financiers à prix variable, alors qu'elle poursuit ses efforts de restructuration financière et de refinancement.