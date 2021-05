Toll Brothers : un marché immobilier toujours propice

(Boursier.com) — Toll Brothers, le promoteur immobilier américain, a largement dépassé le consensus de profit sur le trimestre clos. Le groupe a réalisé un bpa dilué trimestriel de 1,01$, à comparer à un consensus de marché de 80 cents mesuré par FactSet. La marge brute des logements a été de 24,4% au second trimestre, contre 23,4% de guidance. Les revenus ont totalisé 1,93 milliard de dollars, supérieurs de 9% au consensus. Un an plus tôt, sur la même période, Toll Brothers avait dégagé un bpa de 59 cents, pour des recettes de 1,55 milliard de dollars.