Toll Brothers : résistance confirmée à Wall Street

(Boursier.com) — Toll Brothers, le promoteur immobilier américain, gagnait un peu de terrain après bourse hier soir à Wall Street. Le groupe a battu une fois encore le consensus pour le troisième trimestre fiscal. Le bénéfice ajusté par action a représenté 3,73$, contre environ 2,5$ de consensus de marché et 2,35$ un an avant. Les revenus ont été de 2,69 milliards de dollars, en croissance de 7,7% en glissement annuel. Le bénéfice net a atteint 415 millions de dollars contre 273 millions un an plus tôt. La valeur du backlog des contrats à la fin de ce troisième trimestre était de 7,9 milliards de dollars, en recul de 30% en comparaison de l'an dernier, avec 7.295 unités. Douglas C. Yearley, Jr., PDG du groupe, a déclaré : "Nous avons dépassé nos prévisions en matière de chiffre d'affaires des ventes de logements, de marge brute ajustée et de marge SG&A, conduisant à un bénéfice record de 3,73$ par action diluée au troisième trimestre, en hausse de 59% d'une année sur l'autre. De plus, nous avons signé 2.245 contrats nets pour 2,2 milliards de dollars au cours du trimestre, en hausse de 77% en unités d'une année sur l'autre. La demande reste solide alors que nous entamons notre quatrième trimestre fiscal. Sur la base de ces résultats et de nos attentes pour le quatrième trimestre, nous relevons nos prévisions pour l'ensemble de l'année en matière de livraisons, de marge brute ajustée et de levier SG&A".