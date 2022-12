Toll Brothers : ralentissement en vue ?

(Boursier.com) — Toll Brothers, le promoteur immobilier américain, a battu le consensus de revenus et de profits sur le trimestre clos. Pour son quatrième trimestre fiscal, le groupe a affiché un bénéfice ajusté par action de 4,67$, à comparer à un consensus de 3,9$ et un niveau de 3,02$ un an plus tôt. Les revenus ont totalisé 3,71 milliards de dollars sur ce trimestre clos en octobre, dépassant les attentes... de 15%. Ils étaient de 3,04 milliards un an auparavant, à la même période. Le bénéfice net a représenté 640 millions de dollars sur le trimestre clos, contre 374 millions un an avant. Néanmoins, la valeur nette des contrats signés a été de 1,3 milliard, en déclin de 56% en glissement annuel, avec un volume unitaire de 1.186 logements, en retrait de 60%. La valeur du backlog était de 8,9 milliards de dollars en fin de trimestre, en repli de 7%.