Toll Brothers en très forte croissance

(Boursier.com) — Toll Brothers, le promoteur immobilier américain, a annoncé hier soir pour son troisième trimestre fiscal des comptes supérieurs aux attentes. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,87$, contre 1,52$ de consensus, et pratiquement deux fois plus élevé que l'an dernier. Les revenus ont totalisé quant à eux 2,26 milliards de dollars, contre 1,65 milliard un an auparavant. Les revenus dépassent les attentes de 2%. Le bénéfice net a atteint 235 millions de dollars, contre 115 millions un an avant. Les ventes de logements ont grimpé de 37%. Les livraisons unitaires ont progressé de 28% à 2.597. La valeur nette des contrats signés a augmenté de 35% à près de 3 milliards de dollars, pour un volume en hausse de 11% à 3.154 unités. Le backlog ressortait ainsi à 9,4 milliards en fin de trimestre, en augmentation de 55% en glissement annuel, avec 10.661 logements en backlog (+47%).