Toll Brothers dépasse les attentes, mais...

(Boursier.com) — Toll Brothers, le promoteur immobilier américain, perd du terrain avant bourse à Wall Street, alors que le groupe a pourtant battu le consensus pour le troisième trimestre fiscal. Le bénéfice ajusté par action a représenté 2,35$, contre 2,3$ de consensus de marché et 1,87$ un an avant. Le bénéfice net a atteint 273 millions de dollars contre 235 millions un an plus tôt. Les revenus ont été de 2,49 milliards, contre 2,26 milliards un an auparavant. Le groupe se montre toutefois prudent concernant ses perspectives, avec le plus haut niveau des taux mortgage et la volatilité de marché.