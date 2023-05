Toll Brothers dépasse les attentes

(Boursier.com) — Toll Brothers, le promoteur immobilier américain, gagne du terrain avant bourse à Wall Street, alors que le groupe a battu le consensus pour le deuxième trimestre fiscal. Le bénéfice ajusté par action a représenté 2,85$, contre 1,9$ de consensus de marché et 1,85$ un an avant. Le bénéfice net a atteint 320 millions de dollars contre 221 millions un an plus tôt. Les revenus ont été de 2,51 milliards, contre 2,28 milliards un an auparavant. La valeur du backlog des contrats à la fin de ce deuxième trimestre était de 8,4 milliards de dollars, en recul de 28% en comparaison de l'an dernier, avec 7.574 unités. Douglas C. Yearley, Jr., PDG du groupe, a déclaré : "Alors que les taux hypothécaires se sont stabilisés et que la confiance des acheteurs s'est améliorée, l'augmentation de la demande qui a commencé en janvier s'est poursuivie tout au long de notre deuxième trimestre fiscal et au début de notre troisième trimestre".