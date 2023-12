TME Pharma : Vif succès de l'augmentation de capital avec droits préférentiels de souscription pour un montant de 2,7 ME

(Boursier.com) — TME Pharma NV, société de biotechnologie spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour le traitement du cancer en ciblant le microenvironnement tumoral (TME), a annoncé aujourd'hui avoir réalisé avec succès son augmentation de capital avec droits préférentiels de souscription par l'émission d'actions nouvelles assorties de bons de souscription d'actions pour un montant de 2,7 millions d'euros.

"Nous sommes très reconnaissants envers tous nos investisseurs pour leur participation à cette nouvelle levée de fonds réussie pour TME Pharma, à laquelle j'ai également participé", a déclaré Aram Mangasarian, PDG de TME Pharma. "Nous remercions nos actionnaires existants, à qui nous avons offert la possibilité de minimiser leur dilution liée à cette levée de fonds via le mécanisme des droits de souscription préférentiels. Nous sommes ravis de leur participation significative qui constitue selon nous un signe de soutien fort à TME Pharma. Nous souhaitons également la bienvenue à nos nouveaux investisseurs qui nous rejoignent au début d'une période déterminante dans notre mission de développement de notre produit phare NOX-A12 dans le cancer du cerveau. Cet apport de capital offre une opportunité unique en permettant une flexibilité suffisante pour finaliser notre réunion de conseil formel avec la FDA sur les prochaines étapes cliniques et réglementaires pour NOX-A12 ainsi que pour déposer nos demandes d'IND et de voie réglementaire accélérée. Elle nous permet également d'intensifier la recherche de partenaires potentiels pour collaborer avec nous à la mise sur le marché de NOX-A12 de la manière la plus rapide et la plus efficace possible."

A l'issue de la période de souscription du 30 novembre au 11 décembre 2023, le total des ordres de souscription s'est élevé à 5.076.880 ABSA Y pour un montant de 1.269.220 euros, soit un taux de souscription de 46,9%. Les demandes à titre irréductible ont représenté 4 542 295 ABSA Y pour 1.135.573,75 euros. Les demandes à titre réductible ont représenté 334.585 ABSA Y pour 83.646,25 euros. Les souscriptions libres ont représenté 200.000 ABSA Y pour 50.000 euros. Compte tenu du nombre d'ABSA Y souscrites à la fin de la période, la souscription de 1.437.162 euros, correspondant à 5.748.648 ABSA Y, a été garantie par un groupe d'investisseurs néerlandais, conformément à leur engagement de porter l'augmentation de capital à un montant total de 2,7 millions d'euros de produit brut.

Le produit brut de l'augmentation de capital s'est élevé à 2,7 millions d'euros et a donné lieu à l'émission de 10 825 528 ABSA Y (contenant 10 825 528 actions nouvelles et 10 825 528 BSA Y) souscrites au prix de 0,25 euro.

Le règlement-livraison des actions nouvelles et des BSA Y attachés, ainsi que leur admission aux négociations sur Euronext Growth Paris, sont prévus le 18 décembre 2023. Les actions nouvelles seront cotées sur la même ligne de cotation que les actions existantes, sous le code ISIN NL0015000YE1, et les Bons de souscription Y seront cotés sur une ligne de cotation distincte sous le code ISIN NL0015001SS1. Les Bons de souscription Y ont une période d'échéance jusqu'au 16 février 2024, avec deux périodes d'exercice : du 10 janvier au 16 janvier 2024, et du 12 février au 16 février 2024. Chaque série de 5 Bons de souscription Y permet de souscrire à 2 ABSA Z (2 nouvelles actions avec 2 Bons de souscription Z attachés).

Chaque série de 4 Bons de souscription Z permet de souscrire à 5 actions nouvelles avec un prix d'exercice de 0,20 euro par Bon de souscription Z et une échéance au 30 juin 2025, avec une période d'exercice par trimestre. Pour plus de détails, voir la page dédiée à l'augmentation de capital de TME Pharma sur le site internet de la société.

Compte tenu du produit net de l'émission de droits et sur la base des projections budgétaires actuelles de la société, la visibilité de trésorerie de la société s'étend jusqu'en mai 2024. Le produit net de cette opération sera principalement utilisé pour :

-atteindre une plus grande maturité des données dans l'essai de phase 1/2 NOX-A12 GLORIA en cours dans le glioblastome et faire avancer les discussions avec la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour franchir les étapes règlementaires (environ 1/3 du produit).

-les besoins généraux de l'entreprise, y compris l'intensification des interactions avec les investisseurs et les partenaires industriels potentiels (environ 1/3 du produit)

-racheter 898 des 1.998 obligations convertibles en circulation précédemment émises dans le cadre d'un accord avec Atlas Special Opportunities et soumettre les obligations convertibles restantes à un lock-up jusqu'au 1er avril 2024 (environ 1/3 du produit).