TME Pharma : trésorerie de 4,6 millions d'euros au 31 décembre

(Boursier.com) — TME Pharma N.V., société de biotechnologie spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour le traitement du cancer en ciblant le microenvironnement tumoral (TME), annonce la publication de ses résultats financier de l'exercice 2022 non audités afin de permettre à la société de finaliser un financement avant la publication du rapport annuel 2022.

TME Pharma a renforcé son bilan avec succès en levant 7,3 millions d'euros nets dans le cadre de l'accord de financement conclu avec Atlas Special Opportunities (ASO) en 2022. Avec une trésorerie de 4,6 millions d'euros au 31 décembre 2022, TME Pharma dispose d'une visibilité financière jusqu'en septembre 2023.

Comme les années précédentes, TME Pharma n'a pas généré de revenus. Le Groupe - TME Pharma N.V., TME Pharma AG et TME Pharma Inc - ne s'attend pas à générer des revenus à partir des produits candidats qu'il développe jusqu'à ce qu'il signe un accord de licence ou obtienne une approbation réglementaire et commercialise ses produits ou conclue des accords de collaboration avec des tiers.

Les dépenses de recherche et développement (R&D) ont représenté 68% du total des coûts d'exploitation. Les dépenses de 'R&D' ont diminué de 10.657 KE en 2021 à 8.148 KE en 2022 en raison de la baisse des coûts associés aux essais cliniques, y compris les coûts de fabrication des médicaments, les frais de service et les autres coûts liés aux essais cliniques et aux tests précliniques, partiellement compensés par l'augmentation des coûts des brevets et des services de conseil, des frais de personnel et d'autres dépenses. Les dépenses de 'R&D' étaient principalement liées à l'essai GLORIA en cours sur NOX-A12 dans le cancer du cerveau.

Les dépenses générales et administratives (G&A) ont augmenté de 2.876 KE au cours de l'exercice 2021 (FY 2021) à 3.882 KE au cours de l'exercice 2022 pour soutenir les activités opérationnelles.

L'augmentation des dépenses de G&A en 2022 est principalement due à l'augmentation des dépenses de personnel ainsi qu'à l'augmentation des frais juridiques, de conseil et d'audit. En outre, les dépenses liées aux relations publiques et aux relations avec les investisseurs ainsi que les autres dépenses ont augmenté par rapport à 2021. En 2022, TME Pharma a effectué plusieurs opérations sur titres concernant la réorganisation du capital social et le changement de nom de la société, ce qui a également entraîné une augmentation des frais généraux et administratifs. L'augmentation des frais de personnel est également due à l'arrivée du directeur financier, qui a quitté l'entreprise à la fin de l'année 2022.

Les produits financiers des exercices 2022 et 2021 n'ont pas eu d'impact sur la trésorerie. Les produits financiers ont diminué de 319 KE pour l'exercice 2021 à 303 KE pour l'exercice 2022 et résultent principalement du retraitement des droits de conversion ASO.

Le coût financier s'est élevé à 3.400 KE pour l'exercice 2022 (contre 1.504 KE pour l'exercice 2021) et a constitué une charge sans impact sur la trésorerie, à l'exception des coûts de transaction résultant de l'émission d'obligations convertibles (122 KE en 2022 et 47 KE en 2021). Le coût financier hors trésorerie reflète principalement les pertes sur la comptabilisation initiale des obligations convertibles

ASO, les pertes de conversion et les dérivés sur les droits de conversion.

En raison de ces facteurs, TME Pharma N.V. déclare une perte nette pour l'exercice 2022 de 15.133 KE par rapport à 14.453 KE pour l'exercice 2021. En 2022, la perte nette provenant des opérations est de 12.029 KE et a diminué par rapport à l'année précédente de 9%. La trésorerie nette utilisée pour les activités d'exploitation s'élève à 12.143 KE pour l'exercice 2022, contre 12.381 KE pour l'exercice 2021.