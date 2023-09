TME Pharma : taux de survie à 17 mois remarquable dans le cancer du cerveau

(Boursier.com) — TME Pharma annonce que la survie globale médiane et le taux de réponse global des patients recevant NOX-A12 en combinaison avec l'inhibiteur de VEGF, bevacizumab, et la radiothérapie ont dépassé, selon les estimations de TME Pharma, tous les essais thérapeutiques concurrents pertinents chez les patients atteints de glioblastome nouvellement diagnostiqués et résistants à la chimiothérapie standard.

Après 17 mois d'étude, 67% des patients du bras d'expansion de GLORIA (4 sur 6) sont toujours en vie. "La survie globale médiane devrait encore s'améliorer au fur et à mesure que les autres patients continueront à recevoir un traitement ou des soins de suivi", écrit la société.

L'étape de la survie à 17 mois est cruciale car elle signifie que la thérapie basée sur NOX-A12 a dépassé, d'après les estimations de TME Pharma, les taux de survie obtenus au sein de l'ensemble des études concurrentes pertinentes menées aux États-Unis ou dans l'UE sur des patients atteints de glioblastome résistant à la chimiothérapie (MGMT non méthylé) et nouvellement diagnostiqués.

En outre, la thérapie basée sur NOX-A12 a obtenu ce résultat malgré une population plus difficile à traiter, puisque seuls les patients présentant une tumeur résiduelle détectable après la chirurgie ont été recrutés dans l'essai évaluant NOX-A12, alors que les essais concurrents incluaient des patients ayant subi une ablation complète de toute tumeur détectable.