TME Pharma : recrutement du 1er patient du bras d'extension utilisant le pembrolizumab dans l'essai de Phase 1/2 GLORIA

(Boursier.com) — TME Pharma N.V., société de biotechnologie spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour le traitement contre le cancer en ciblant le microenvironnement tumoral (MET), annonce aujourd'hui que le premier patient du bras d'extension de l'essai clinique de phase 1/2, GLORIA, évaluant l'association du NOX-A12, d'une radiothérapie et de l'inhibiteur de point de contrôle immunitaire PD-1, le pembrolizumab, a été recruté et a reçu sa première semaine de traitement.

Le comité de surveillance et de suivi se réunira pour déterminer si le profil de sécurité est jugé suffisant pour recruter les cinq patients restants de ce bras d'extension, une fois que ce premier patient aura reçu un traitement de quatre semaines à base de NOX-A12, de radiothérapie et de pembrolizumab.

"Nous sommes très heureux du traitement de ce premier patient du bras d'extension de l'étude GLORIA combinant NOX-A12 avec la radiothérapie et le pembrolizumab chez les patients atteints de cancer du cerveau", commente Aram Mangasarian, PDG de TME Pharma. "Nous poursuivons nos efforts pour l'avancement de l'évaluation clinique du NOX-A12 dans le glioblastome, en utilisant plusieurs approches de combinaison, ayant donné jusqu'à présent des résultats enthousiasmants et très prometteurs. Notre objectif est de démontrer le potentiel de NOX-A12 dans ce cancer difficile et agressif afin de soutenir notre orientation stratégique visant à mettre NOX-A12 sur le marché dès que possible, pour le bénéfice des patients, des médecins et de nos actionnaires."