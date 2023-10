TME Pharma : mise à jour sur le traitement NOX-A12 dans le cancer du cerveau

(Boursier.com) — La société de biotechnologie TME Pharma NV, spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour le traitement du cancer, effectue une mise à jour positive des données de survie à 18 mois des patients recevant une combinaison de NOX-A12, de l'inhibiteur du VEGF bevacizumab et d'une radiothérapie.

En parallèle, TME Pharma donne un aperçu des plans de développement clinique à venir pour NOX-A12 dans le glioblastiome, un cancer agressif du cerveau chez l'adulte.

Le pourcentage de patients en vie 18 mois après le début du traitement par NOX-A12 en combinaison avec l'inhibiteur du VEGF bevacizumab et la radiothérapie est actuellement de 50 % (avec la possibilité d'atteindre 67 % avec le prochain patient à atteindre 18 mois), ce qui dépasse de 10 fois le niveau de survie à 18 mois de 5 % observé dans le groupe parallèle de patients recevant les soins standards. Étant donné que ni le bevacizumab seul (anti-VEGF), ni le bevacizumab associé à la radiothérapie n'ont montré antérieurement qu'ils prolongeaient la survie, la forte augmentation de la survie peut être attribuée au mécanisme d'action complémentaire de NOX-A12 avec le bevacizumab et la radiothérapie. Le taux de survie de la triple combinaison NOX-A12 dépasse également le taux de survie à 18 mois de 20% observé chez les patients présentant des niveaux élevés du biomarqueur prédictif EG12 de NOX-A12 et recevant NOX-A12 + radiothérapie seulement, ce qui confirme le potentiel de synergie entre de le NOX-A12 avec l'inhibition du VEGF dans le glioblastome.

La survie globale médiane atteint désormais 18 mois et devrait encore s'améliorer alors que les patients restants continuent de recevoir un traitement ou des soins de suivi. Deux des trois patients encore en vie sont cliniquement stables malgré une progression radiographique de la tumeur au dernier rapport des cliniciens traitants, y compris pour le patient qui a obtenu une réponse complète et qui présente maintenant 22 mois de traitement.

Le traitement à base de NOX-A12 a permis d'obtenir une survie médiane globale supérieure à celle de toutes les études concurrentes pertinentes menées aux Etats-Unis ou dans l'UE sur des patients atteints de glioblastome résistant à la chimiothérapie (MGMT non méthylé) et nouvellement diagnostiqués, malgré le recrutement d'une population plus difficile à traiter, dont les tumeurs n'ont pas pu être totalement enlevées par la chirurgie. NOX-A12 en association avec le bevacizumab et la radiothérapie continue de présenter un excellent profil de sécurité et de tolérance similaire à celui enregistré dans les publications précédentes.

Calendrier des 6 prochains mois

Au cours des 6 prochains mois, les principales étapes réglementaires du programme NOX-A12 dans le cancer du cerveau seront les suivantes :

- T4 2023 : Demande en octobre de l'avis de la Food and Drug Administration (FDA) américaine sur le design du prochain essai et l'éligibilité à des voies réglementaires accélérées, telles que la désignation Fast-Track. Le retour de la FDA est attendu pour la fin décembre.

- T1 2024 : Soumission d'une demande d'IND pour le glioblastome auprès de la FDA américaine, accompagnée d'une demande d'accès à une (aux) voie(s) réglementaire(s) accélérée(s). Le dépôt de la demande d'IND et le retour d'information sont prévus pour la fin du premier trimestre 2024.

L'objectif de TME Pharma est de disposer d'un protocole d'essai clinique approuvé par la FDA dans le glioblastome, selon une voie réglementaire accélérée, d'ici le début du mois d'avril 2024 afin d'assurer le financement de l'essai clinique nécessaire via un partenariat, un investissement ou d'autres types d'opérations stratégiques.