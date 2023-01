TME Pharma : mise à jour clinique

(Boursier.com) — TME Pharma N.V., société de biotechnologie spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour le traitement du cancer en ciblant le microenvironnement tumoral (TME), annonce aujourd'hui une mise à jour clinique sur la survie des patients atteints de glioblastome en première ligne dans le bras d'expansion GLORIA évaluant NOX-A12, l'inhibiteur de CXCL12, en association avec la radiothérapie standard et l'anti-VEGF, le bevacizumab.

Avec un suivi médian à ce jour de 10 mois dans ce bras de l'essai, la survie médiane globale (mOS) n'a pas encore été atteinte, et cinq des six patients (83%) demeurent en vie. Le délai de 10 mois est un repère important pour l'évaluation car il s'agit de la survie attendue pour les patients présentant des tumeurs non méthylées par la MGMT et une résection incomplète.

"Les données présentées en novembre 2022 à la conférence SNO ont démontré la capacité de NOX-A12 en association avec la radiothérapie et le bevacizumab à réduire durablement les tumeurs cérébrales chez les patients atteints de glioblastome, avec une réponse radiographique de 100% et un taux de réponse mRANO de 83%, ce qui est deux fois plus élevé que le taux de réponse mRANO rapporté dans des études comparables avec le bevacizumab et les soins standard", a déclaré Aram Mangasarian, PDG de TME Pharma. "Nous sommes heureux de constater que les données continuent de confirmer notre approche à chaque mise à jour, et nous sommes impatients de constater l'étendue du bénéfice en termes de survie que ces patients obtiendront. Nous continuerons à fournir des mises à jour cliniques au fur et à mesure de la maturation des données."