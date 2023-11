TME Pharma : lance une augmentation de capital de 2,7 ME

(Boursier.com) — La société de biotechnologie TME Pharma NV lance une augmentation de capital garantie à 100% à hauteur de 2,7 millions d'euros par l'émission de nouvelles actions associée à des bons de souscription permettant de potentiellement lever un montant brut additionnel de 2,2 millions d'euros.

L'objectif de cette levée de fonds est de sécuriser le financement pour atteindre des étapes réglementaires clés en 2024.

Le montant garanti est assuré par un groupe d'investisseurs néerlandais.

La transaction devrait prolonger la visibilité de trésorerie de la société jusqu'en mai 2024, avec la possibilité de la prolonger jusqu'en juillet 2024 si les bons de souscription d'actions associés, qui expirent en février 2024, sont exercés dans leur intégralité. La visibilité de trésorerie sera étendue jusqu'à septembre 2024 si les deux séries de bons de souscription sont exercées dans leur intégralité avant juillet 2024.

L'opération offre aux actionnaires actuels des droits préférentiels de souscription leur permettant de conserver leur participation dans la société sans être dilués.

"Cette opération nous permettra d'atteindre les prochaines étapes cliniques et réglementaires de notre produit phare NOX-A12 chez les patients atteints d'un cancer du cerveau récemment diagnostiqué, y compris la poursuite de la maturation des données de survie, le dépôt d'une demande d'IND et l'accès potentiel à des voies réglementaires accélérées aux États-Unis, telles qu'une désignation Fast-Track. Nous annonçons également le rachat de près de la moitié de notre dette convertible existante, le montant résiduel étant bloqué jusqu'en avril de l'année prochaine. Cette mesure est l'action la plus récente de notre engagement envers nos actionnaires de mettre fin au financement par obligations convertibles afin de pouvoir pleinement nous concentrer sur notre objectif de développer de nouvelles thérapies pour les patients atteints de cancer et les amener sur le marché", explique Aram Mangasarian, PDG de TME Pharma.

Rappelons que l'action TME Pharma est actuellement sur un cours de 0,401 euro.