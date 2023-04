TME Pharma : extension de la visibilité financière jusqu'en décembre 2023

(Boursier.com) — La société de biotechnologie TME Pharma NV annonce le succès d'un financement à hauteur de 2 millions d'euros.

Ce financement étend la visibilité financière de la société jusqu'en décembre 2023 et permettra à TME Pharma d'atteindre ses prochains points d'inflexion majeurs et de poursuivre son étude clinique de phase 1/2 GLORIA évaluant des thérapies combinées utilisant le NOX-A12 chez des patients atteints d'un cancer du cerveau (glioblastome) récemment diagnostiqué.

La transaction financière est composée de :

1) un financement en fonds propres de 1 ME au prix de 1,0416 euro par action auprès d'un groupe de nouveaux investisseurs,

2) un tirage de 1,08 ME dans le cadre de l'accord avec Atlas Special Opportunities, LLC (ASO) via l'émission de 1.100 obligations convertibles,

3) la conversion de 2 ME (environ 48%) d'obligations convertibles détenues par ASO en actions nouvellement émises au prix de conversion de 1,0416 euro par action,

4) une période de soft lock-up de toutes les actions émises dans le cadre de cette transaction d'une durée de 6 mois, et

5) une période de lock-up de toutes les obligations convertibles restantes d'une durée de 6 mois.

Résiliation de l'accord avec ASO

TME Pharma indique qu'elle n'a pas l'intention de tirer d'autres tranches du dispositif d'obligations convertibles ASO. L'accord avec ASO est d'ailleurs résilié, sauf en ce qui concerne les obligations convertibles déjà émises.

TME Pharma étudie également des options pour pouvoir racheter les obligations convertibles restantes, comme le permet l'accord, afin d'en empêcher la conversion en actions.