TME Pharma : émission d'actions par exercice de bons

(Boursier.com) — La société de biotechnologie TME Pharma NV, spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour le traitement du cancer en ciblant le microenvironnement tumoral (TME), fournit une mise à jour du nombre d'actions ordinaires, de Bons de souscription d'actions Y et de Bons de souscription d'actions Z en circulation suite à l'exercice de 974.365 Bons de souscription d'actions Y pour 97.436,50 euros au cours de l'achèvement de la première période d'exercice des Bons de souscription d'actions Y.

Au cours de cette première période d'exercice, du 10 au 16 janvier 2024, 5 Bons de souscription d'actions Y ont permis à leur détenteur de souscrire à 2 ABSA Z, chacune coûtant 0,25 euro et composée d'une action TME Pharma et d'un Bon de souscription d'actions Z.

Suite à ces exercices, 389.746 nouvelles actions ordinaires et 389.746 Bons de souscription d'actions Z ont été émis par TME Pharma. TME Pharma a ainsi émis et mis en circulation :

- Actions ordinaires de l'ALTME (ISIN : NL0015000YE1) : 17.710.591

- Bons de souscription d'actions Y (ISIN : NL0015001SS1) : 9.851.163

- Bons de souscription d'actions Z (ISIN : NL0015001SR3) : 389.746

La seconde et dernière période d'exercice des Bons de souscription d'actions Y s'étendra du 12 au 16 février 2024. Les Bons de souscription d'actions Y qui n'auront pas été exercés au plus tard à la fin de la période d'exercice deviendront caducs et sans valeur.

La première période d'exercice des Bons de souscription d'actions Z s'étendra du 26 février au 22 mars 2024, avec un règlement livraison le 29 mars 2024. Les Bons de souscription d'actions Z pourront être exercés jusqu'en juin 2025.