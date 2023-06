TME Pharma : du nouveau pour le cancer du cerveau

(Boursier.com) — TME Pharma N.V., société de biotechnologie spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour le traitement du cancer en ciblant le microenvironnement tumoral (TME), annonce une mise à jour clinique positive relative à la survie des patients en première ligne de traitement d'un glioblastome, au sein du bras d'expansion de l'étude GLORIA évaluant NOX-A12, l'inhibiteur de CXCL12 de TME Pharma, en combinaison avec la radiothérapie standard et l'anti-VEGF, le bevacizumab.

Après 15 mois d'étude (médiane), 83% des patients du bras d'expansion de GLORIA (5 sur 6) sont toujours en vie. Tant que le traitement ou le suivi de ces patients est en cours, la survie médiane globale (mOS) continuera de s'améliorer. À titre de référence, la survie médiane globale attendue pour les patients soumis aux normes de soins actuelles, présentant des tumeurs réfractaires à la chimiothérapie (MGMT non méthylé) et dont la tumeur reste détectable après une intervention chirurgicale, est d'environ 10 mois.

"Atteindre le point de survie à 15 mois avec ce bras d'expansion est une étape plus que significative pour le développement de NOX-A12 dans le glioblastome. L'atteindre avec plus de 80% des patients encore dans l'étude tient du jamais vu", déclare Aram Mangasarian, PDG de TME Pharma. "Cette dernière série de données de survie souligne une nouvelle fois l'amélioration cliniquement significative que cette combinaison thérapeutique de NOX-A12, avec la radiothérapie et le bevacizumab pourrait apporter par rapport aux normes de soins actuelles de cette indication difficile, au pronostic extrêmement critique. Nous sommes en train d'établir un profil clinique attractif dans le glioblastome autour de notre actif phare, renforçant ainsi la position de NOX-A12 pour la mise en place d'un partenariat potentiel et dans le cadre de nos discussions à venir avec les autorités règlementaires concernant un futur accès au marché."