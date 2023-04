TME Pharma : du nouveau en vue

(Boursier.com) — TME Pharma NV, société de biotechnologie spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour le traitement du cancer en ciblant le microenvironnement tumoral (TME), annonce que de nouvelles données issues de son essai de Phase 1/2, GLORIA, en cours dans le traitement du cancer du cerveau (glioblastome) seront présentées dans un poster à l'occasion de la réunion annuelle 2023 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) qui se tiendra à Chicago, aux États-Unis, du 2 au 6 juin 2023.

"Nous sommes très heureux que le comité du programme scientifique de l'ASCO ait sélectionné l'étude GLORIA pour faire partie des présentations de cette édition de la réunion annuelle de l'ASCO, une des conférences les plus prestigieuses et les plus sélectives, au cours de laquelle les chercheurs du monde entier viennent se renseigner sur les essais cliniques de nouvelles thérapies anticancéreuses prometteuses. Nous sommes impatients de partager ces nouvelles données révolutionnaires et leur analyse issues de l'étude GLORIA", commente Aram Mangasarian, PDG de TME Pharma.