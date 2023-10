TME Pharma : du nouveau dans le cancer du cerveau

(Boursier.com) — TME Pharma N.V., société de biotechnologie spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour le traitement du cancer en ciblant le microenvironnement tumoral (TME), annonce qu'un autre patient a atteint les 18 mois de survie après le début du traitement, portant la survie globale à 18 mois (OS-18) à 67% dans le bras d'expansion GLORIA pour les patients atteints de glioblastome nouvellement diagnostiqué recevant NOX-A12 avec l'inhibiteur du VEGF bevacizumab et la radiothérapie.

Cette annonce constitue une mise à jour de la récente communication de la société (du 10 octobre 2023) au moment de laquelle le dernier patient n'avait pas encore franchi la barre des 18 mois de survie. Les dernières données indiquent que le pourcentage de patients en vie 18 mois après le début de leur traitement est passé de 50% à 67% (4 patients sur 6). Ainsi, le taux de survie à 18 mois des patients traités par NOX-A12 + bevacizumab (anti-VEGF) + radiothérapie est à présent 13 fois supérieur au taux de survie à 18 mois de 5% observé dans la cohorte de référence correspondant de patients ayant reçu les traitements standards.

La survie globale médiane continue également de s'améliorer et a déjà dépassé les 18 mois alors que les patients restants continuent de recevoir un traitement ou des soins de suivi. À titre de comparaison, la cohorte de référence recevant les soins standards a atteint une survie médiane globale de 10,5 mois.

"Nous avons atteint un moment décisif dans le développement de notre produit phare NOX-A12 dans le cancer agressif du cerveau chez l'adulte, avec l'obtention d'un taux de survie à 18 mois sans précédent de 67% chez des patients atteints de tumeurs réfractaires à la chimiothérapie et ne se prêtant pas à une résection chirurgicale complète", a déclaré Aram Mangasarian, PDG de TME Pharma. "Nous avons accumulé mois après mois des preuves cliniques irréfutables, à un niveau tel que les thérapies basées sur NOX-A12 ont désormais le potentiel pour être considérées comme le meilleur traitement disponible pour les patients atteints de glioblastome, dépassant les soins standards ainsi que tous les concurrents dans ce domaine. Il est très encourageant de voir les données atteindre une maturité significative, ce qui nous permet d'avoir une discussion constructive avec les régulateurs avant la fin de l'année sur les prochaines étapes du développement et nous octroie la possibilité d'obtenir l'accès à une voie d'approbation accélérée de NOX-A12. Nous prévoyons ainsi d'obtenir une IND et l'accès à une voie accélérée d'ici la fin du premier trimestre 2024, ce qui devrait susciter un intérêt significatif de la part des investisseurs et des partenaires potentiels."