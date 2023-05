TME Pharma : du nouveau concernant les patients atteints de glioblastome

(Boursier.com) — TME Pharma, société de biotechnologie spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour le traitement du cancer en ciblant le microenvironnement tumoral (TME), présente une mise à jour clinique sur la survie des patients atteints de glioblastome nouvellement diagnostiqué dans le bras d'expansion GLORIA évaluant NOX-A12, l'inhibiteur de CXCL12 de TME Pharma, en association avec la radiothérapie standard et l'anti-VEGF, le bevacizumab.

Après 14 mois d'étude (médiane), 83% des patients du bras d'expansion GLORIA (5 sur 6) sont toujours en vie. Tant que le traitement ou le suivi de ces patients est en cours, la survie globale médiane (SGM) continuera de s'améliorer.

À titre de référence, la survie médiane globale attendue pour les patients traités selon le standard de soin actuel atteints de tumeurs réfractaires à la chimiothérapie (MGMT non méthylées) et dont la tumeur est détectable après l'intervention chirurgicale, est d'environ 10 mois.

"Le fait que les patients sont à 14 mois de l'étude et la survie médiane globale va continuer à s'améliorer, c'est très positif et prometteur pour le traitement de cette indication dont les besoins médicaux sont colossaux. Il s'agit d'une amélioration cliniquement pertinente par rapport au taux de survie attendu à 10 mois pour cette population de patients, ainsi que par rapport à la survie globale médiane de 12,7 mois obtenue dans la cohorte GLORIA traitée avec NOX-A12 et la radiothérapie seule", a déclaré Aram Mangasarian, PDG de TME Pharma.

"Les dernières données de survie de l'association de NOX-A12 avec la radiothérapie et le bevacizumab continuent de valider notre approche thérapeutique, démontrant une tendance très encourageante à la prolongation de la survie globale et soulignant le potentiel de bénéfice supérieur de cette association de traitement pour les patients atteints de glioblastome. Nous pensons que cela améliore davantage le profil de NOX-A12 en vue des discussions de partenariat et de l'accès aux voies réglementaires accélérées dans le glioblastome, que nous estimons être un marché adressable de 2,5 milliards de dollars par an. Nous sommes impatients de pouvoir fournir d'autres mises à jour cliniques au fur et à mesure de l'actualisation des données."