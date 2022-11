TME Pharma : de nouvelles avancées seront présentées à Tampa

(Boursier.com) — TME Pharma NV, société de biotechnologie spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies dans le traitement contre le cancer en ciblant le microenvironnement tumoral (TME), a annoncé le 11 novembre, la publication d'un abstract par les organisateurs de la conférence des données intermédiaires positives du bras d'expansion de l'essai clinique de phase 1/2 GLORIA avec NOX-A12 associé à la radiothérapie et au bevacizumab (biosimilaire d'Avasti) chez les patients atteints de cancer du cerveau non méthylé MGMT (glioblastome) en première ligne..

Un poster contenant des données supplémentaires et actualisées sera présenté par le Dr Frank A. Giordano, l'investigateur principal de l'étude Gloria, lors de la réunion annuelle de la Society for Neuro-Oncology (SNO), le vendredi 18 novembre, à partir de 19h30 EST (1h30 CET le 19 novembre 2022) à Tampa, Floride, Etats-Unis.

Les données intermédiaires de l'abstract montrent que 5 patients sur 6 (83,3 %) ont obtenu des réponses partielles radiographiques, qui sont restées durables lors d'un suivi médian de 5,6 mois (de 3,6 à 9,3 mois).

Les patients atteints de tumeurs cérébrales non méthylées par la MGMT (réfractaires à la chimiothérapie) sont particulièrement difficiles à traiter et ne répondent que rarement aux soins standards. Les données de Gloria se comparent favorablement à celles d'une cohorte de référence historique appariée de 20 patients atteints de glioblastome et traités avec les soins standards, où seuls 10 % des patients ont obtenu des réponses partielles.

Dans l'essai de phase 1/2 Gloria sur le cancer du cerveau en association avec le bevacizumab, la meilleure réponse moyenne en terme de réduction de la taille de la tumeur était de -65,9% (-13,3% à -99,9%) pour la somme des lésions ciblées et de -92,1% (-76,2% à -100%) pour la somme des lésions non ciblées. Chez les 3 patients présentant des lésions non ciblées, au moins une lésion a disparu.

Les paramètres avancés de l'IRM ont montré une réduction du flux sanguin vers les lésions tumorales ciblées par rapport aux valeurs de base chez tous les patients, ce qui est cohérent avec le mécanisme d'action anticipé consistant à empêcher la repousse des vaisseaux sanguins de la tumeur. Le fonctionnement neurologique des patients recevant NOX-A12 + RT + bevacizumab est resté stable pendant le suivi.