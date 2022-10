TME Pharma : de la visibilité financière jusqu'en juin 2023

(Boursier.com) — Pour le 1er semestre 2022, le Groupe -TME Pharma NV et TME Pharma AG- n'a généré aucun revenu. Le Groupe ne s'attend pas à générer de revenus à partir des produits candidats qu'il développe tant qu'il n'aura pas signé un accord de licence ou obtenu une autorisation réglementaire et commercialisé ses produits ou conclu des accords de collaboration avec des tiers.

Les coûts d'exploitation ont augmenté de 28% au 1er semestre 2022 par rapport à la même période de l'année dernière, près de 50% de cette augmentation étant due aux dépenses de recherche et développement (R&D), qui représentent 74% des coûts d'exploitation. Les dépenses de R&D ont augmenté de 16% au 1er semestre 2022 par rapport à la même période de l'année dernière en raison de la hausse des coûts de fabrication des médicaments, des frais de service et des autres coûts liés aux essais cliniques et aux tests précliniques. Les frais généraux et administratifs (G&A) ont augmenté de 79% afin de soutenir les activités opérationnelles. Ils s'expliquent principalement par l'augmentation des frais de personnel ainsi qu'à la hausse des frais juridiques, de conseil et d'audit, une plus grande relation avec le public et avec les investisseurs et des dépenses connexes.

Ces frais d'exploitation ont entraîné une perte d'exploitation de -7,7 millions d'euros.

Le Groupe a réussi à renforcer son bilan en levant 4,3 ME de trésorerie nette dans le cadre de l'accord avec Atlas Special Opportunities (ASO) au 1er semestre 2022, complété par un financement supplémentaire de 3 ME de trésorerie nette provenant de la même facilité sécurisée depuis le 30 juin 2022, portant le total des financements levés en 2022 à 7,3 ME nets à ce jour.

Compte tenu de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au 30 juin 2022, qui s'élèvent à 8 ME, et des ressources de trésorerie supplémentaires provenant des obligations convertibles tirées après la date de clôture, TME Pharma dispose d'une visibilité financière suffisante jusqu'en juin 2023. En outre, la société a accès à un financement par obligations convertibles de 15,7 ME en espèces nettes pouvant être tirées à la discrétion de la société et sous réserve du respect des conditions habituelles.

Perspectives

Pour le reste de l'année, la société prévoit de communiquer des données cliniques supplémentaires au fur et à mesure de la maturation de son essai clinique.

Le Groupe surveillera attentivement sa trésorerie disponible et calibrera des financements supplémentaires par le biais des sources disponibles afin d'assurer sa capacité à continuer à faire avancer ses plans de développement clinique dans le cancer du cerveau et, dans la mesure jugée appropriée, le maintien d'une trésorerie suffisante, tout en minimisant la dilution des actionnaires chaque fois que possible.