TME Pharma : de la visibilité financière jusqu'à septembre 2023

(Boursier.com) — TME Pharma NV, société de biotechnologie spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour le traitement du cancer en ciblant le microenvironnement tumoral (TME), a publié un message d'Aram Mangasarian, PDG de TME Pharma, à ses actionnaires.

Le dirigeant revient sur les "résultats cliniques exceptionnels obtenus dans le cadre d'un essai sur le cancer du cerveau évaluant NOX-A12 en association avec la radiothérapie et le bevacizumab". Il revient aussi sur les données obtenues quant à la survie au cancer du cerveau. Celles-ci confirment que 83% des patients sont toujours en vie à 10 mois de traitement. Concernant le calendrier, Aram Mangasarian indique que les données de survie après un suivi médian de 12 mois sont attendues au début du 2e trimestre 2023

Le PDG de TME Pharma évoque également dans son communiqué un renforcement des discussions sur les partenariats et le financement "afin d'assurer le développement clinique futur de NOX-A12 sans avoir recours au financement par dette convertible".

TME Pharma dispose en effet d'une visibilité de trésorerie jusqu'en septembre 2023. "L'accord mis en place avec Atlas Special Opportunities (ASO) en 2020 a servi à la société pendant plus de 2 ans et demi comme source de financement prédominante, mais il est dilutif pour nos actionnaires et exerce une pression à la baisse sur le prix de l'action. Notre objectif est d'attirer des investisseurs à long terme et de mettre fin à la dépendance de la société à l'égard du financement par dette convertible. Nous recherchons activement de multiples alternatives pour assurer le financement de TME Pharma et de nos programmes cliniques. Nous sommes convaincus qu'avec des données plus matures et la possibilité de sélectionner les patients qui répondront au traitement par NOX-A12, nous serons en mesure d'attirer le soutien financier nécessaire à notre programme", explique Aram Mangasarian.