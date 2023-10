TME Pharma : de la visibilité financière jusqu'à février 2024

(Boursier.com) — Le groupe TME Pharma -TME Pharma NV, TME Pharma AG et TME Pharma Inc- n'a pas généré de revenus au 1er semestre 2023. Le groupe, comme la plupart des sociétés de biotechnologie pré commerciales, ne s'attend pas à ce que des revenus soient générés par les produits candidats qu'il développe jusqu'à ce qu'il signe un accord de licence ou de collaboration ou qu'il obtienne l'approbation réglementaire et commercialise ses composés.

Ses dépenses de recherche et développement (R&D) ont diminué de 77% au 1er semestre 2023 par rapport à la même période de l'année précédente. Cette réduction significative est principalement due à l'essai GLORIA de NOX-A12 dans le cancer du cerveau en voie d'achèvement, qui a nécessité des coûts moins élevés tout en générant des données plus matures.

Le processus visant à obtenir l'approbation par la FDA aux Etats-Unis du protocole de phase 2 de l'essai Optimus dans le cancer du pancréas a également été conclu avec succès au 2e trimestre 2023, ce qui a permis de réduire les coûts permanents liés à cet essai. En conséquence, TME Pharma a pu diminuer les coûts de fabrication des médicaments, les frais de service et les autres coûts liés aux essais cliniques et précliniques, en plus de réduire les dépenses de personnel, les coûts des brevets et les services de conseil.

Les frais généraux et administratifs ont diminué de 27% au 1er semestre, principalement en raison de la baisse des frais de personnel et des frais juridiques, de conseil et d'audit.

La perte nette d'exploitation pour le 1er semestre 2023 a été de 2,8 millions d'euros, soit une baisse de 64% par rapport à la période de l'année précédente.

TME Pharma a concentré ses ressources financières sur la réalisation de son principal objectif à court terme, à savoir la production de données matures sur la survie globale dans l'essai GLORIA de NOX-A12 dans le cancer du cerveau. L'essai étant presque terminé, TME Pharma évaluera comment et où déployer ses ressources financières disponibles pour maximiser les chances de NOX-A12 d'arriver sur le marché.

Situation financière

TME Pharma s'est engagé à ne plus tirer de tranches supplémentaires du véhicule d'obligations convertibles d'ASO et l'accord avec ASO a été résilié, sauf en ce qui concerne les obligations convertibles détenues par ASO à la suite de la transaction. Cette transaction marque donc l'engagement de la société à ne plus dépendre du financement par obligations convertibles. En supprimant la pression exercée par les obligations convertibles et en introduisant un soft lock-up des actions pendant 6 mois, l'objectif de la société était de renforcer sa position et sa valorisation sur le marché financier.

Compte tenu d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 3 ME au 30 juin 2023, TME Pharma dispose d'une visibilité financière jusqu'en février 2024. La direction est donc engagée dans des discussions actives et anticipe la possibilité, dans les semaines à venir, d'étendre la visibilité financière au-delà des points d'inflexion de valeur liés aux discussions avec les autorités règlementaires prévus en 2024.

Perspectives

Le contexte financier des 30 derniers mois s'est avéré être l'environnement de marché le plus exigeant des 20 dernières années pour les sociétés cotées de biotechnologie. Le marché a connu une chute généralisée des valorisations, l'indice S&P Biotech ayant perdu près de 60% depuis son pic de janvier 2021. De nombreux investisseurs institutionnels, y compris des généralistes et des spécialistes, se sont retirés du secteur et il devient de plus en plus difficile de trouver et d'obtenir des financements. La société estime que sa structure légère et la valeur créée par ses performances cliniques lui permettent d'être mieux positionnée en terme d'attractivité pour les investisseurs malgré les conditions de financement défavorables actuelles.

Le groupe surveillera attentivement sa trésorerie disponible et calibrera des financements supplémentaires auprès des sources disponibles afin d'assurer sa capacité à continuer à faire avancer ses plans de développement clinique dans le cancer du cerveau et, à des fins stratégiques, à maintenir une marge de manoeuvre suffisante en terme de trésorerie tout en minimisant la dilution des actionnaires.

Le point sur l'activité

Programme NOX-A12 dans le glioblastome

TME Pharma continue de progresser dans son essai de phase 1/2 en cours sur les thérapies combinées NOX-A12 chez les patients atteints d'un cancer du cerveau de première ligne (glioblastome) qui sont résistants à la chimiothérapie standard actuelle. La société a pris la décision stratégique de concentrer ses ressources disponibles sur l'avancement du développement de NOX-A12 dans le glioblastome, car la direction estime que cette indication offre la voie la plus rapide vers l'approbation réglementaire de NOX-A12 dans le domaine des tumeurs solides. Pour le reste de l'année, TME Pharma prévoit de communiquer des données cliniques supplémentaires au fur et à mesure de la maturation de l'essai clinique. Lors de la conférence de la Society for Neuro-Oncology (SNO) en novembre 2023, TME Pharma fournira des mises à jour sur les progrès du bras d'extension du bevacizumab.

Avis de la FDA et IND pour NOX-A12 dans le glioblastome :

Sur la base des dernières données de survie positives communiquées le 20 octobre, TME Pharma prévoit de demander un avis formel à la FDA d'ici la fin octobre 2023, avec un retour attendu fin décembre, concernant son approche de développement clinique prévue pour NOX-A12 dans le glioblastome et son éligibilité potentielle à des voies réglementaires accélérées, telles que la désignation 'Fast-Track'.