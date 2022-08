TME Pharma : confirmation de l'innocuité de l'association du NOX-A12 et du pembrolizumab

(Boursier.com) — TME Pharma, société de biotechnologie spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour le traitement contre le cancer en ciblant le microenvironnement tumoral (MET), annonce que le comité de surveillance des données de sécurité (DSMB) a validé les données de sécurité des quatre premières semaines de traitement du premier patient recruté dans le bras d'expansion de l'essai clinique de phase 1/2 GLORIA avec NOX A12 associé à la radiothérapie et à l'inhibiteur de point de contrôle immunitaire PD-1, le pembrolizumab, et a conclu qu'il est approprié de poursuivre le recrutement des 5 patients restants conformément au protocole de l'étude. Aram Mangasarian, PDG de TME Pharma, a commenté : "Après les résultats convaincants observés jusqu'à présent avec NOX-A12 chez les patients atteints de glioblastome dans l'étude GLORIA, nous sommes impatients de voir les résultats de la combinaison supplémentaire avec l'inhibition des points de contrôle immunitaire ainsi que l'évolution des données de la combinaison de NOX-A12 et du bevacizumab".

GLORIA est une étude de phase 1/2 d'escalade de dose du NOX-A12 en association avec la radiothérapie en première intention chez des patients atteints de glioblastome (cancer du cerveau) partiellement réséqué ou non réséqué, dont le promoteur MGMT n'est pas méthylé (résistant à la chimiothérapie standard). Le bras d'expansion du pembrolizumab est le deuxième bras à triple combinaisons de l'essai clinique GLORIA. La société évalue également le NOX-A12 associé à la radiothérapie et au bevacizumab. La société a rapporté des données initiales du bras d'expansion bevacizumab le 23 juin 2022, et prévoit de divulguer des données plus détaillées de l'étude lors d'une conférence scientifique plus tard cette année.