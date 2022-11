TME Pharma : Cancer du cerveau, présentation des résultats intermédiaires positifs actualisés de la Phase 1/2 de NOX-A12

(Boursier.com) — TME Pharma N.V., société de biotechnologie spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour le traitement du cancer en ciblant le microenvironnement tumoral (MET), annonce la présentation dans un poster de ses résultats intermédiaires actualisés du bras d'expansion de l'essai clinique de phase 1/2 GLORIA évaluant NOX-A12 en combinaison avec une radiothérapie et le bevacizumab (biosimilaire d'Avastin) dans le cancer du cerveau (glioblastome) réfractaire à la chimiothérapie (MGMT non-méthylé), lors de la réunion annuelle de la Society for Neuro-Oncology (SNO), qui se tient à Tampa, Floride, États-Unis, depuis le 16 jusqu'au 20 novembre 2022.

La société a par ailleurs divulgué de nouvelles données issues du bras d'expansion, obtenues après la date limite de soumission des présentations, ainsi que les résultats de la partie achevée d'escalade de dose issues du même essai clinique.

Le poster intitulé "Dual inhibition of post-radiogenic angio-vasculogenesis by olaptesed pegol (NOX-A12) and bevacizumab in glioblastoma - interim data from the first expansion arm of the German phase 1/2 GLORIA trial" a été présenté par le Dr Frank A. Giordano.

Le poster ainsi que les données les plus récentes mettent en évidence les points clés suivants :

-100% des lésions cibles traitées par la triple association de NOX-A12, de radiothérapie et de bevacizumab ont été réduites de plus de 50%.

-5 patients sur 6 (83%) ont obtenu des réponses partielles (RP) durables selon les critères mRANO, qui prend en compte la réponse radiographique ainsi que d'autres facteurs tels que l'état clinique du patient. Un patient a présenté une maladie progressive (MP) due à une défaillance à distance tandis la lésion cible était maintenue sous contrôle.

-Deux des six patients de l'essai ont obtenu une réduction presque complète de la taille de la tumeur (plus de 99%) : les lésions tumorales renforçant le contraste étaient détectables mais trop petites pour être mesurées avec précision. Les données relatives au deuxième patient ayant obtenu une réduction de la taille de la tumeur de plus de 99% ont été obtenues peu après la date limite de présentation des données pour le poster et seront donc présentées à l'occasion du webinaire du 22 novembre 2022.

-La moyenne de la meilleure somme des diamètres perpendiculaires de la réponse tumorale était de 74,9% (-53,8% à -99,9%) pour les sommes des lésions cibles.

-La triple association a été bien tolérée et sûre. Aucune toxicité limitant la dose n'a été observée.

Bien que les données du bras d'expansion avec le bevacizumab suggèrent que l'ajout d'un inhibiteur du VEGF à NOX-A12 et à la radiothérapie apporte un plus grand bénéfice clinique que NOX-A12 avec la radiothérapie seule, cette dernière association ayant déjà montré des signes d'efficacité clinique. Comme présenté lors de l'ASCO en juin 2022, NOX-A12 + RT a entraîné une réduction de la taille des tumeurs chez 9 des 10 patients (90%), dont 4 patients (40%) ont obtenu une réponse partielle.