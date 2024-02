TME Pharma annonce la clôture réussie d'un financement par placement privé

(Boursier.com) — TME Pharma N.V., société de biotechnologie spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour le traitement du cancer en ciblant le microenvironnement tumoral (TME), annonce la clôture réussie d'un financement par placement privé d'un montant brut de 1,48 million d'euros auprès d'un groupe de nouveaux investisseurs.

Le produit de ce placement sera utilisé pour racheter toutes les obligations convertibles encore en circulation détenues par Atlas Special Opportunities, LLC (ASO), mettant ainsi fin au programme de financement par obligations convertibles de TME Pharma.

"Cette transaction marque une étape financière importante pour TME Pharma, qui remplit notre engagement envers nos actionnaires de mettre fin à la dépendance de la société à l'égard du financement par obligations convertibles. Je suis également heureux de participer personnellement une fois de plus à cette nouvelle transaction à travers l'achat de 363 637 actions", a déclaré Aram Mangasarian, PDG de TME Pharma.

"Le rachat de toute la dette convertible restante éliminera la possibilité d'une dilution supplémentaire liée à ces instruments ainsi que la pression associée sur le prix de l'action. Nous nous attendons à ce qu'il ait un impact bénéfique sur l'évaluation de TME Pharma par le marché en nous permettant de recourir à des solutions de financement dotées de conditions plus favorables et adaptées à nos objectifs stratégiques à long terme. Nous tenons à remercier Atlas pour le soutien qu'il nous a apporté pendant plusieurs années au cours desquelles les autres alternatives de financement étaient rares. Nous souhaitons également la bienvenue aux nouveaux investisseurs qui nous rejoignent alors que nous atteignons un point d'inflexion crucial avec notre actif principal NOX A12. Nous venons d'annoncer des données de survie sans précédent issues de notre étude GLORIA dans le cancer du cerveau, et nous sommes maintenant prêts à atteindre les importantes étapes réglementaires, qui comprendraient l'approbation d'une IND et une décision sur la désignation Fast Track d'ici la fin de ce trimestre. Avec ces réalisations et une voie réglementaire claire en place, nous serions en excellente position pour faire progresser NOX-A12 dans les prochaines étapes de son développement, identifier des partenaires potentiels pour travailler avec nous à la mise sur le marché de ce traitement innovant dès que possible, et pour assurer un financement avec des investisseurs à long terme."

Modalités de financement

TME Pharma a reçu des engagements fermes d'un montant brut de 1,48 million d'euros pour l'achat de 6,727,270 actions ordinaires au prix de 0,22 euro par action, soit une décote de 0,5% par rapport au cours de clôture de l'action le 8 février 2024. La transaction sera réglée et clôturée au plus tard le 12 février 2024. Les investisseurs, autres que les membres de la direction qui participent à l'opération, recevront une commission d'engagement de 10 % du montant de l'investissement.