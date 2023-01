TME Pharma : AG à suivre

(Boursier.com) — TME Pharma N.V., société de biotechnologie spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour le traitement du cancer en ciblant le microenvironnement tumoral (TME), annonce la convocation d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société (AGE) le 30 janvier 2023, à 13h30 CET, dans les bureaux de Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Strawinskylaan 10, 1077 XZ à Amsterdam, Pays-Bas.

Cette AGE est organisée afin de voter la proposition de réduire la valeur nominale par action et d'augmenter le capital social autorisé.

Les documents relatifs à l'AGE, c'est-à-dire la convocation, l'ordre du jour et les notes explicatives des points 2 et 3 de l'ordre du jour, les instructions et les documents pour la participation et le vote à l'AGE sont disponibles sur le site internet de la société (www.tmepharma.com). Ces documents sont également mis à la disposition des actionnaires et personnes habilités à assister à l'assemblée, dans les bureaux de la société, Max-Dohrn-Strasse 8-10, 10589 Berlin, Allemagne, et un exemplaire leur sera fourni sans frais sur demande.

En vertu du droit néerlandais et des statuts de la société, les personnes habilitées à assister et à voter à l'AGE sont les actionnaires de la société (ce qui, aux fins de la présente communication, inclut les titulaires d'un droit d'usufruit de droit néerlandais) (i) enregistrés en tant qu'actionnaire dans l'un des registres d'administration des intermédiaires, indirectement participants à Euroclear France le 2 janvier 2023 (la date d'enregistrement) après que toutes les entrées de débit et de crédit aient été traitées conformément à la date d'enregistrement et (ii) aient informé la société avant le 23 janvier 2023 à 17h00 CET de leur présence par écrit ou par voie électronique (les coordonnées sont disponibles sur le site Internet de la société).