TME Pharma : a présenté des données additionnelles dans le cancer du cerveau à la réunion SNO 2023

(Boursier.com) — La société de biotechnologie TME Pharma NV fait savoir que les chercheurs de l'essai GLORIA ont présenté un poster présentant une mise à jour clinique de l'essai de phase 1/2 GLORIA en cours, qui étudie NOX-A12, l'inhibiteur de CXCL12 de TME Pharma, en association avec la radiothérapie et l'anti-VEGF (bevacizumab), lors de la réunion annuelle 2023 de la Society for Neuro-Oncology (SNO), à Vancouver (Canada, 15 - 19 novembre 2023).

La présentation, intitulée "Interim data on dual inhibition of post-radiogenic angio-vasculogenesis by olaptesed pegol (NOX-A12) and bevacizumab in glioblastoma from the first expansion arm of the Phase 1/2 GLORIA trial", met en évidence les données de réponse, de survie et de sécurité au 24 octobre 2023, pour les patients atteints du cancer agressif du cerveau de l'adulte, le glioblastome, dans le bras d'expansion GLORIA recevant NOX-A12 en combinaison avec l'inhibiteur du VEGF bevacizumab et la radiothérapie. Tous les patients recrutés dans ce bras d'expansion ont une tumeur résiduelle résistante à la chimiothérapie détectable après intervention chirurgicale.

La survie de 67% à 18 mois observée chez les patients traités par NOX-A12+ bevacizumab (anti-VEGF)+ radiothérapie est 13 fois supérieure à la survie de 5% observée dans le groupe apparié de patients de référence recevant les soins standards. Après 18,3 mois de suivi médian, 50% des patients sont toujours en vie et la survie globale médiane devrait encore s'améliorer à mesure que les patients continuent à recevoir un traitement ou des soins de suivi2. A titre de comparaison, la cohorte de référence correspondant au standard de soins a atteint une survie globale médiane de 10,5 mois. La survie médiane sans progression de la maladie pour les patients recevant le traitement en combinaison de NOX-A12 a atteint 9 mois, contre 4 mois pour le groupe apparié de patients de référence. La réponse radiographique au traitement, qui mesure le changement de taille des lésions tumorales cibles en réponse au traitement, était également très encourageante avec un taux de réponse global (ORR) de 100 %. La réponse mRANO3, qui comprend également une évaluation clinique, était de 83,3 %.

"Ces données de survie sans précédent démontrent le potentiel clinique de NOX-A12 et constituent la base de nos prochaines discussions avec les autorités de réglementation sur les prochaines étapes du développement de NOX-A12 dans le glioblastome. Nous sommes impatients d'informer le marché de nos progrès au cours des prochains mois, qui devraient inclure le dépôt d'une demande d'autorisation d'essai clinique et une demande d'accès aux voies réglementaires accélérées", commente Aram Mangasarian, PDG de TME Pharma.