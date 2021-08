TJX : spectaculaire retour aux profits

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — TJX , le groupe américain de distribution connu pour ses chaînes TJ Maxx et Burlington Stores, a annoncé pour son second trimestre clos fin juillet des comptes supérieurs aux attentes, avec la réouverture de l'économie et l'assouplissement des restrictions. Le bénéfice net trimestriel a représenté 786 millions de dollars soit 64 cents par titre, contre une perte de 214 millions de dollars un an plus tôt. Les ventes trimestrielles ont totalisé 12,08 milliards de dollars, contre 6,67 milliards un an avant et 11 milliards de consensus.