TJX : peut mieux faire ?

(Boursier.com) — TJX , la chaîne américaine de distribution aux enseignes TJ Maxx ou Marshalls, a publié pour son premier trimestre fiscal 2024, clos fin avril, une marge bénéficiaire avant imposition de 10,3% supérieure à ses plans, un bénéfice dilué par action de 76 cents, une croissance mondiale à comparable de 3% en haut de fourchette de sa guidance avec la hausse du trafic, et des revenus de 11,8 milliards de dollars. Le consensus était de 71 cents de bpa ajusté trimestriel pour 11,82 milliards de dollars de revenus.

Pour le deuxième trimestre de l'exercice 2024, TJX prévoit que les ventes globales des magasins comparables augmenteront de 2 à 3%. La Société s'attend à ce que la marge bénéficiaire avant impôts se situe entre 9,3 et 9,5% sur la période, et que le bénéfice dilué par action se situe entre 72 et 75 cents. Pour l'exercice se terminant le 3 février 2024, la chaîne continue de prévoir que les ventes globales des magasins comparables augmenteront de 2 à 3%. Pour l'exercice de 53 semaines se terminant le 3 février 2024, TJX renforce ses anticipations en matière de marge bénéficiaire avant impôts dans une fourchette de 10,3 à 10,5% et envisage un bpa dilué de 3,49 à 3,58$. Le bénéfice dilué par action ajusté est anticipé entre 3,39 et 3,48$, contre 3,55$ de consensus.