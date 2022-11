TJX : performance contrastée

(Boursier.com) — TJX , le groupe américain de distribution aux chaînes TJ Maxx, Marshalls, Bob's Stores ou A.J. Wright, a annoncé pour son troisième trimestre fiscal des ventes totales de 12,2 milliards de dollars, en repli de 3% en glissement annuel. A comparable, l'activité américaine a reculé de 2%. Le bénéfice net de la période a été de 1,1 milliard de dollars, pour un bpa dilué de 91 cents. Le bpa ajusté a été de 86 cents. Le consensus était de 80 cents de bpa ajusté trimestriel pour 12,3 milliards de dollars de revenus. Pour l'ensemble de l'exercice 2022-2023, la Société maintient le haut de fourchette de ses perspectives de marge bénéficiaire ajustée avant impôts. TJX prévoit une marge bénéficiaire avant impôts de 9,3 à 9,4% et une marge bénéficiaire avant impôts ajustée de 9,8 à 9,9%. Le groupe s'attend désormais à ce que le bénéfice dilué par action se situe entre 2,93 et 2,97$ et que le bénéfice dilué par action ajusté se situe entre 3,07 et 3,11$. Le changement de haut de fourchette sur le bpa ajusté résulte d'un impact négatif attendu de 0,02$ en raison de taux de change défavorables. Enfin, le groupe augmente ses prévisions annuelles d'activité US à comparable.