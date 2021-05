Tivoly : ventes en hausse de 17% sur 3 mois

(Boursier.com) — Tivoly a réalisé sur le premier trimestre, un chiffre d'affaires consolidé de 21,2 ME, en progression de +17% à taux de changes et périmètre constants par rapport au premier trimestre 2020. A taux de changes réels, l'activité progresse de +15,2%.

L'activité du premier trimestre 2021 est très forte en Europe notamment dans le Consumer qui est porté par des prises de parts de marchés et par la forte croissance de la demande dans le Bricolage et le Pro.

Des signes encourageants de reprise se présentent dans l'industrie que ce soit en Europe ou en Amérique. En Asie, l'activité progresse sur l'ensemble des marchés.