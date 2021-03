Tivoly : une perte de 1,6 ME en 2020

(Boursier.com) — L 'exercice 2020 de Tivoly est marqué par une forte activité sur le Bricolage et le Pro compensant en partie l'impact économique de la crise sanitaire sur le secteur de l'Industrie, en particulier l'aéronautique.

Avec un chiffre d'affaires de 68,94 millions d'euros (82,88 ME en 2019 à même date), l'Ebitda ressort à 4,32 ME soit 6,3% du chiffre d'affaires (7,54 ME et 9,1% du chiffre d'affaires en 2019). Il traduit un pilotage maîtrisé des charges dans le contexte de crise sanitaire. Avec 4,8 ME de dotations aux amortissements, le résultat opérationnel s'établit à -0,6 ME. Après prise en compte du résultat financier impacté notamment par des pertes de change de 0,6 ME et la dépréciation d'une créance pour 0,2 ME, le résultat net part du Groupe s'établit à -1,63 ME (+1,93 ME au 31 décembre 2019).

La structure financière de Tivoly s'est améliorée. L'endettement net au 31 décembre s'établit à 13,7 ME pour 31,5 ME de capitaux propres, en réduction de 4,8 ME par rapport à l'endettement net au 31 décembre 2019. Les disponibilités s'établissent à 22,2 ME en 2020 (7,3 ME au 31 décembre 2019).

Perspectives solides confirmées

Fort d'un business model résilient porté par ses deux marchés complémentaires "Industry" et "Consumer" Tivoly reste confiant dans sa capacité à dérouler son plan de développement.

Les tendances des marchés sont semblables à celles de fin 2020, avec un secteur bricolage très fort, des améliorations sur les marches industriels, et de nouvelles perspectives dans l'aéronautique.

Dividende

Tivoly tiendra son Assemblée générale annuelle le vendredi 21 mai à 10h30, en présentiel à Tours-en-Savoie. Le Conseil d'Administration de Tivoly a décidé de proposer aux actionnaires d'approuver la distribution d'un dividende brut de 0,55 euro par action (0,6 euro par action précédemment distribué le 25 mai 2020).