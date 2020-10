Tivoly : transfert sur Euronext Growth

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le conseil d'administration de Tivoly réuni le 19 octobre, a décidé de soumettre aux actionnaires, lors d'une assemblée générale mixte qui se tiendra le 24 novembre 2020 le projet de transfert de la cotation des titres de la Société sur le marché Euronext Growth à Paris fin janvier 2021. Euronext Growth s'est affirmé depuis sa création comme le marché de prédilection pour les entreprises de croissance d'une capitalisation boursière de moins d'un milliard d'euros et d'un flottant suffisant, supérieur à 2,5 millions d'euros. Ce projet vise donc à permettre à Tivoly d'être cotée sur un marché plus approprié à la taille de la Société. Ce transfert lui permettra de bénéficier de la dynamique et de la visibilité de ce marché, tout en réduisant ses coûts.

Sous réserve de l'accord des actionnaires et d'Euronext Paris SA, cette cotation par admission directe s'effectuera par le biais d'une procédure accélérée d'admission directe aux négociations des actions existantes, qui cesseront concomitamment d'être cotées sur Euronext Paris. Aucune action nouvelle ne sera émise à l'occasion de ce transfert.

La Société attire l'attention sur le fait qu'il pourrait résulter du transfert sur Euronext Growth une évolution de la liquidité du titre différente de celle constatée sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Si les actionnaires se prononcent favorablement sur le projet de transfert, l'admission sur Euronext Growth interviendra dans un délai minimum de deux mois après l'Assemblée Générale.