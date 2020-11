Tivoly : transfert approuvé sur Euronext Growth

(Boursier.com) — Lors de l'assemblée générale mixte du 24 novembre 2020, les actionnaires de Tivoly ont approuvé, à l'unanimité, le projet de transfert sur le marché Euronext Growth Paris et ont donné pouvoir au Conseil d'administration pour mener à bien la réalisation de ce transfert. Le Conseil d'administration, réuni le 24 novembre 2020 suite à l'assemblée générale mixte, a décidé la mise en oeuvre de ce transfert. L'admission des actions Tivoly sur le marché Euronext Growth Paris interviendra dans un délai minimum de deux mois. Ce transfert sur le marché Euronext Growth Paris vise à permettre à Tivoly d'être cotée sur un marché plus adapté aux ETI. Le transfert permettrait d'optimiser le fonctionnement et de diminuer les coûts, liés à une cotation boursière.

Le projet de transfert a été approuvé par les actionnaires réunis en assemblée générale mixte le 24 novembre. Sous réserve de l'accord d'Euronext, la cotation des titres de la société sur le marché Euronext Growth Paris s'effectuera dans le cadre d'une procédure accélérée d'admission aux négociations des actions existantes, sans émission d'actions nouvelles.