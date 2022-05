Tivoly : stabilité des ventes au 1er trimestre

(Boursier.com) — Sur le 1er trimestre 2022, Tivoly réalise un chiffre d'affaires de 21,5 millions d'euros, équivalent à taux de change constants, à celui du 1er trimestre 2021, soit 21,2 ME.

En France et en Europe, la demande dans le "Consumer" est moins forte qu'attendue, elle reste soutenue dans le Pro mais en retrait marqué dans le secteur du Bricolage, les consommateurs étant très prudents dans la conjoncture incertaine. L'activité "Industry" reprend assez fortement en Europe. Elle continue à être soutenue en Amérique du Nord. En Asie, l'activité se maintient malgré la situation sanitaire et les mesures de confinement prises par le gouvernement. La qualité de service aux clients et la sécurisation des approvisionnements restent au coeur des préoccupations de Tivoly dans ce contexte géopolitique mondial particulièrement tendu.

Le groupe poursuit son développement dans ses deux activités complémentaires "Industry" et Consumer" axées sur l'innovation et la digitalisation de l'offre.