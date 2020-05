Tivoly sécurise sa situation financière

(Boursier.com) — Le fabricant de produits d'outillage Tivoly annonce avoir sécurisé des lignes de financement court terme, par la mise en place auprès de ses partenaires bancaires historiques en France de financements bancaires court terme décaissés, à concurrence d'un montant global de 14,6 ME, susceptibles d'être convertis en prêt à moyen terme à l'échéance annuel.

Tivoly a également sécurisé des lignes de financement court terme aux USA et en Espagne, par la mise en place de financements sécuritaires via des crédits moyen terme souscrits localement et adaptés aux spécificités du COVID-19 dans chaque pays, à savoir à concurrence de 1,7 M$ aux USA, et de 2,3 ME en Espagne.

A ce jour, le niveau d'activité constaté reste supérieur aux attentes et prévisions faites à la suite des décisions de confinement de mars dernier, même si les effets du COVID-19 sont disparates, avec un secteur industriel plus affecté que d'autres secteurs bénéficiant de l'essor du bricolage en ces périodes de confinement.

Le groupe communiquera prochainement sur l'évolution de la situation, avec plus de recul et une meilleure appréciation de l'impact de la fin du confinement dans ses différentes zones d'activités