Tivoly : retrait obligatoire d'Euronext Growth le 20 juin

(Boursier.com) — A l'issue de l'offre publique d'achat simplifiée initiée par la société Holding Tivoly et visant les actions de la société Tivoly SA, qui s'est déroulée du 12 mai au 3 juin 2022 inclus, Holding Tivoly détient à ce jour 1.013.932 actions de la société représentant 1.791.239 droits de vote, soit 91,51% du capital et au moins 90,82% des droits de vote de la Société.

Holding Tivoly va donc de mettre en oeuvre la procédure de retrait obligatoire des actions de la société qu'il ne détient pas. Les 88.789 actions de la société non présentées à l'offre par les actionnaires minoritaires - hors prise en compte des actions déjà détenues par l'initiateur et des 5.269 actions auto-détenues par la société représentant 0,48% du capital - représentaient, à l'issue de la clôture de l'offre, 8,01% du capital et au plus 8,91% des droits de vote de la société ;

Le retrait obligatoire comporte le même règlement en numéraire que celui proposé lors de l'offre, soit 42,05 euros par action de la société, étant entendu que cette indemnisation sera nette de tous frais.

Le retrait obligatoire sera mis en oeuvre le 20 juin 2022, date de radiation des actions de la société d'Euronext Growth Paris.

La cotation des actions de la société a été suspendue le 6 juin à l'issue de la clôture de l'offre et sera maintenue jusqu'à la mise en oeuvre du retrait obligatoire.